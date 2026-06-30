Kultūrinės patirtys prasidės dar anksčiau: Kultūros pasas atveria duris priešmokyklinio amžiaus vaikams

Ar kultūrinis ugdymas gali prasidėti dar prieš vaikui peržengiant mokyklos slenkstį? Nuo šių metų rudens atsakymas į šį klausimą bus dar aiškesnis. Kultūros paso programa, iki šiol suteikusi galimybę šimtams tūkstančių mokinių visoje Lietuvoje dalyvauti kultūrinėse edukacijose, plečiasi – nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
Tai reikšmingas pokytis ne tik švietimo ir kultūros bendruomenėms, bet ir patiems vaikams. Specialistai pabrėžia, kad ankstyvajame amžiuje patirtos kultūrinės veiklos gali turėti ilgalaikės įtakos vaiko kūrybiškumui, smalsumui, emociniam intelektui ir santykiui su aplinkiniu pasauliu.
„Kultūrinis ugdymas yra reikšminga priemonė ugdant smalsų, bandantį suvokti savo kultūrinę tapatybę vaiką. Šio amžiaus vaikai yra imlūs naujoms patirtims, todėl pažintis su kultūra, menu, tradicijomis praplečia vaiko akiratį, suteikia puikią ugdymosi galimybę. Svarbu, kad kultūrinis ugdymas vyktų nuolat ir taptų ugdymosi dalimi, padedančia formuoti ankstyvojo amžiaus vaiko tvirtus vertybinius pagrindus“, – pažymi Laimutė Girdauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė.
Kodėl svarbu pradėti anksčiau?
Nors kultūra dažnai siejama su koncertais, spektakliais ar muziejų lankymu, vaikui ji pirmiausia yra patirtis. Galimybė klausytis gyvai atliekamos muzikos, tyrinėti eksponatus, kurti, vaidinti ar pažinti savo krašto istorijas tampa pasaulio pažinimo būdu.
Prieš kelis metus išleistoje UNESCO strateginėje ataskaitoje „Arts Education: an Investment in Quality Learning“ nurodoma, kad ankstyvas susidūrimas su menu ir kultūra stiprina vaikų kognityvinius gebėjimus, ugdo įprotį bendradarbiauti ir kritiškai mąstyti. Todėl vis daugiau Europos šalių kultūrinį ugdymą vertina kaip svarbią ankstyvojo ugdymo dalį.
Lietuvoje šį vaidmenį jau keletą metų atlieka Kultūros pasas. Programos dėka mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Nuo šiol ši galimybė taps prieinama ir jaunesniems vaikams.
Naujos galimybės kultūros kūrėjams
Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad priešmokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytas kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupei sukurtos veiklos.
Būtent todėl nuo birželio 16 d. iki birželio 30 d. kultūros ir meno įstaigos, organizacijos, kūrėjai bei kultūros edukatoriai kviečiami teikti paraiškas Kultūros paso paslaugų atrankai.
Tikimasi, kad naujasis kvietimas paskatins sukurti dar daugiau edukacijų, orientuotų į mažiausiųjų poreikius – veiklų, kuriose svarbus ne tik žinių perteikimas, bet ir žaidimas, judėjimas, tyrinėjimas bei kūrybinis patyrimas.
Kultūra – ne papildoma veikla, o ugdymo dalis
Per pastaruosius metus požiūris į kultūrinį ugdymą keitėsi. Vis dažniau kalbama ne apie kultūrą kaip apie laisvalaikio veiklą, o kaip apie svarbią ugdymo proceso dalį. Edukacijos muziejuose, bibliotekose, teatruose ar kūrybinėse dirbtuvėse gali padėti vaikams geriau suprasti mokomąją medžiagą, ugdyti socialinius įgūdžius ir atrasti naujus pomėgius.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų įtraukimas į Kultūros paso programą atspindi šią kryptį – siekį sudaryti sąlygas kultūrines kompetencijas ugdyti nuo pat ankstyvojo amžiaus.
„Kultūros paso programos plėtra yra svarbus žingsnis užtikrinant didesnį kultūrinio ugdymo prieinamumą. Tikime, kad pažintis su kultūra nuo ankstyvojo amžiaus padeda formuoti kūrybingą, smalsią ir kultūriškai aktyvią asmenybę, todėl siekiame, kad kokybiškos kultūrinės edukacijos pasiektų vaikus dar prieš jiems pradedant mokyklą“, – teigia Rasa Stuglienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Kompetencijų ugdymo ir kultūrinės edukacijos centro Kultūros paso kuratorė.
Investicija į ateities auditoriją
Kultūros organizacijoms šis pokytis yra ne tik galimybė pasiekti naują auditoriją. Tai ir investicija į ateitį. Vaikai, kurie nuo mažens susipažįsta su kultūra ir menu, dažniau išlieka aktyvūs kultūros dalyviai ir užaugę.
Todėl šių metų Kultūros paso plėtra gali tapti svarbiu žingsniu formuojant naują kartą, kuriai kultūra bus natūrali kasdienio gyvenimo dalis. O pirmosios pažintys su teatru, muzika, literatūra ar muziejais prasidės dar prieš pirmąją klasę.
Kultūrinės patirtys prasidės dar anksčiau: Kultūros pasas atveria duris priešmokyklinio amžiaus vaikams
Ar kultūrinis ugdymas gali prasidėti dar prieš vaikui peržengiant mokyklos slenkstį? Nuo šių metų rudens atsakymas į šį klausimą bus dar aiškesnis. Kultūros paso programa, iki šiol suteikusi galimybę šimtams tūkstančių mokinių visoje Lietuvoje dalyvauti kultūrinėse edukacijose, plečiasi – nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
Tai reikšmingas pokytis ne tik švietimo ir kultūros bendruomenėms, bet ir patiems vaikams. Specialistai pabrėžia, kad ankstyvajame amžiuje patirtos kultūrinės veiklos gali turėti ilgalaikės įtakos vaiko kūrybiškumui, smalsumui, emociniam intelektui ir santykiui su aplinkiniu pasauliu.
„Kultūrinis ugdymas yra reikšminga priemonė ugdant smalsų, bandantį suvokti savo kultūrinę tapatybę vaiką. Šio amžiaus vaikai yra imlūs naujoms patirtims, todėl pažintis su kultūra, menu, tradicijomis praplečia vaiko akiratį, suteikia puikią ugdymosi galimybę. Svarbu, kad kultūrinis ugdymas vyktų nuolat ir taptų ugdymosi dalimi padedančia formuoti ankstyvojo amžiaus vaiko tvirtus vertybinius pagrindus“, – pažymi Laimutė Girdauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė.
Kodėl svarbu pradėti anksčiau?
Nors kultūra dažnai siejama su koncertais, spektakliais ar muziejų lankymu, vaikui ji pirmiausia yra patirtis. Galimybė klausytis gyvai atliekamos muzikos, tyrinėti eksponatus, kurti, vaidinti ar pažinti savo krašto istorijas tampa pasaulio pažinimo būdu.
Prieš kelis metus išleistoje UNESCO strateginėje ataskaitoje „Arts Education: an Investment in Quality Learning“ nurodoma, kad ankstyvas susidūrimas su menu ir kultūra skatina vaikų kognityvinius gebėjimus, ugdo įprotį bendradarbiauti ir kritiškai mąstyti. Todėl vis daugiau Europos šalių kultūrinį ugdymą vertina kaip svarbią ankstyvojo ugdymo dalį.
Lietuvoje šį vaidmenį jau keletą metų atlieka Kultūros pasas. Programos dėka mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Nuo šiol ši galimybė taps prieinama ir jaunesniems vaikams.
Naujos galimybės kultūros kūrėjams
Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad priešmokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytas kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupei sukurtos veiklos.
Būtent todėl, nuo birželio 16 d. iki birželio 30 d. kultūros ir meno įstaigos, organizacijos, kūrėjai bei kultūros edukatoriai kviečiami teikti paraiškas Kultūros paso paslaugų atrankai.
Tikimasi, kad naujasis kvietimas paskatins atsirasti dar daugiau edukacijų, orientuotų į mažiausiųjų poreikius – veiklų, kuriose svarbus ne tik žinių perteikimas, bet ir žaidimas, judėjimas, tyrinėjimas bei kūrybinis patyrimas.
Kultūra – ne papildoma veikla, o ugdymo dalis
Per pastaruosius metus požiūris į kultūrinį ugdymą keitėsi. Vis dažniau kalbama ne apie kultūrą kaip laisvalaikio veiklą, o kaip apie svarbią ugdymo proceso dalį. Edukacijos muziejuose, bibliotekose, teatruose ar kūrybinėse dirbtuvėse gali padėti vaikams geriau suprasti mokomąją medžiagą, ugdyti socialinius įgūdžius ir atrasti naujus pomėgius.
Priešmokyklinio ugdymo vaikų įtraukimas į Kultūros paso programą atspindi šią kryptį – siekį sudaryti sąlygas kultūrines kompetencijas ugdyti nuo pat ankstyvojo amžiaus.
„Kultūros paso programos plėtra yra svarbus žingsnis užtikrinant didesnį kultūrinio ugdymo prieinamumą. Tikime, kad pažintis su kultūra nuo ankstyvojo amžiaus padeda formuoti kūrybingą, smalsią ir kultūriškai aktyvią asmenybę, todėl siekiame, kad kokybiškos kultūrinės edukacijos pasiektų vaikus dar prieš jiems pradedant mokyklą“, – teigia Rasa Stuglienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Kompetencijų ugdymo ir kultūrinės edukacijos centro Kultūros paso kuratorė.
Investicija į ateities auditoriją
Kultūros organizacijoms šis pokytis yra ne tik galimybė pasiekti naują auditoriją. Tai ir investicija į ateitį. Vaikai, kurie nuo mažens susipažįsta su kultūra ir menu, dažniau išlieka aktyvūs kultūros dalyviai ir vėlesniame amžiuje.
Todėl šių metų Kultūros paso plėtra gali tapti svarbiu žingsniu formuojant naują kartą, kuriai kultūra bus natūrali kasdienio gyvenimo dalis. O pirmosios pažintys su teatru, muzika, literatūra ar muziejais prasidės dar prieš pirmąją klasę.
Kultūros pasas – tai valstybės finansuojama kultūrinio ugdymo programa, leidžianti mokiniams, o nuo 2026 m. spalio – ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, dalyvauti kultūrinėse edukacijose bei kitose kultūros ir meno veiklose. Kultūrinės edukacijos sistema – tai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuota, sukurta ir administruojama platforma, skirta Kultūros paso veiklų užsakymui ir administravimui. Jos veikimo pagrindas – bendradarbiavimas tarp Kultūros paso paslaugų gavėjų (mokinių ir mokytojų) bei paslaugų teikėjų – menininkų, kūrėjų ir kultūrinės edukacijos praktikų.
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