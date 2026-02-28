Kovo 11-osios renginiai Trakų rajone

Jau visai netrukus minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. 1990 metais kovo 11 d. Lietuva drąsiai ir aiškiai pareiškė pasauliui, kad atkuria savo laisvę ir suverenitetą. Tai data, simbolizuojanti tautos ryžtą, vienybę ir tikėjimą savo valstybe.
Kovo 11-osios aktas tapo istoriniu lūžio tašku, atvėrusiu kelią nepriklausomos Lietuvos atkūrimui po ilgų okupacijos metų. Ši diena primena, kad laisvė nėra duotybė – ją reikia saugoti, puoselėti ir kasdien stiprinti savo darbais, atsakomybe ir pilietiškumu.
Kviečiame dalyvauti Kovo 11-osios minėjimuose visose Trakų rajono seniūnijose:
Trakai
10.00 val. Žygis „Kovo 11 – ne vien data, tai kelias“, prie Trakų geležinkelio stoties, Vilniaus g. 5, Trakai
12.00 val. Šv. Mišios Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje
14.00 val. Šventinis tautinių šokių koncertas „Šokio ratilai“, Trakų kultūros ir meno centre, Vytauto g. 69, Trakai
Lentvaris
12.00 val. Šv. Mišios Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje
15.00 val. Kovo 11-osios minėjimas – šventinis koncertas Lentvario kultūros centre, Klevų al. 20, Lentvaris
Rūdiškės
16.00 val. Kovo 11-osios minėjimas – Rūdiškių mėgėjų meno kolektyvų festivalis „Kur gimėm, kur augom, kur žemė šventa“ Rūdiškių kultūros centre, Statybininkų g. 23, Rūdiškės
Aukštadvaris
10.00 val. Šv. Mišios Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje
16.00 val. Šokių ir muzikos vakaronė „Šok, Lietuva, širdim!“ Aukštadvario gimnazijoje, Technikumo g. 1, Aukštadvaris
Onuškis
13.00 val. Šv. Mišios Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
15.00 val. Menininkės Aistės Bugailiškytės tapybos darbų parodos pristatymas su koncertine programa, Onuškio meno galerijoje, Daugų g. 2, Onuškis
Senieji Trakai
11.00 val. Pilietinė akcija „Laisvės pieva“ Senųjų Trakų parkelis, Jaunystės g., Senieji Trakai
Grendavė
12.00 val. Kovo 11-osios minėjimas ir protmūšis Grendavės seniūnijoje, Ežero g. 1, Grendavė
Paluknys
11.00 val. Kovo 11-osios minėjimas ir šventinis bėgimas Paluknio seniūnijos aikštė, Senoji g., Paluknys
Kovo 11-osios renginiai vyks ir kitose Trakų rajono vietose:
Dusmenys
12.00 val. Koncertinė programa „Aš myliu Lietuvą“ Dusmenų kultūros namai, Dusmenų g. 5, Dusmenys
Tiltai
12.00 val. Spaudinių paroda ,,Kazys Grinius – trečiasis Lietuvos Respublikos prezidentas“, Tiltų kapelos muzikinis sveikinimas
13.00 val. Stalo žaidimų popietė „Sudėliok Lietuvą“ Tiltų kultūros namai, Miškininkų g. 3, Tiltų km.
Rykantai
11.00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Trakų rajono Rykatų UDC
Bijūnai
10.00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Trakų rajono Bijūnų UDC
Laukiame Jūsų kartu švęsti laisvę ir bendrystę.
Trakų rajono savivaldybės informacija