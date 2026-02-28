Kovo 11-osios renginiai Trakų rajone

Parašyta: 2026-02-28 | Kategorija: Kultūra, Lietuva, Naujienos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |

Jau visai netrukus minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. 1990 metais kovo 11 d. Lietuva drąsiai ir aiškiai pareiškė pasauliui, kad atkuria savo laisvę ir suverenitetą. Tai data, simbolizuojanti tautos ryžtą, vienybę ir tikėjimą savo valstybe.

Kovo 11-osios aktas tapo istoriniu lūžio tašku, atvėrusiu kelią nepriklausomos Lietuvos atkūrimui po ilgų okupacijos metų. Ši diena primena, kad laisvė nėra duotybė – ją reikia saugoti, puoselėti ir kasdien stiprinti savo darbais, atsakomybe ir pilietiškumu.

Kviečiame dalyvauti Kovo 11-osios minėjimuose visose Trakų rajono seniūnijose:

Trakai
10.00 val. Žygis „Kovo 11 – ne vien data, tai kelias“, prie Trakų geležinkelio stoties, Vilniaus g. 5, Trakai

12.00 val. Šv. Mišios Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje

14.00 val. Šventinis tautinių šokių koncertas „Šokio ratilai“, Trakų kultūros ir meno centre, Vytauto g. 69, Trakai

Lentvaris
12.00 val. Šv. Mišios Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje

15.00 val. Kovo 11-osios minėjimas – šventinis koncertas Lentvario kultūros centre, Klevų al. 20, Lentvaris

Rūdiškės
16.00 val. Kovo 11-osios minėjimas – Rūdiškių mėgėjų meno kolektyvų festivalis „Kur gimėm, kur augom, kur žemė šventa“ Rūdiškių kultūros centre, Statybininkų g. 23, Rūdiškės

Aukštadvaris
10.00 val. Šv. Mišios  Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje

16.00 val. Šokių ir muzikos vakaronė „Šok, Lietuva, širdim!“ Aukštadvario gimnazijoje, Technikumo g. 1, Aukštadvaris

Onuškis
13.00 val. Šv. Mišios Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje

15.00 val. Menininkės Aistės Bugailiškytės tapybos darbų parodos pristatymas su koncertine programa, Onuškio meno galerijoje, Daugų g. 2, Onuškis

Senieji Trakai
11.00 val. Pilietinė akcija „Laisvės pieva“ Senųjų Trakų parkelis, Jaunystės g., Senieji Trakai

Grendavė
12.00 val. Kovo 11-osios minėjimas ir protmūšis Grendavės seniūnijoje, Ežero g. 1, Grendavė

Paluknys
11.00 val. Kovo 11-osios minėjimas ir šventinis bėgimas Paluknio seniūnijos aikštė, Senoji g., Paluknys

Kovo 11-osios renginiai vyks ir kitose Trakų rajono vietose:

Dusmenys 

12.00 val. Koncertinė programa „Aš myliu Lietuvą“ Dusmenų kultūros namai, Dusmenų g. 5, Dusmenys

Tiltai 

12.00 val. Spaudinių paroda ,,Kazys Grinius – trečiasis Lietuvos Respublikos prezidentas“, Tiltų kapelos muzikinis sveikinimas

13.00 val. Stalo žaidimų popietė „Sudėliok Lietuvą“  Tiltų kultūros namai, Miškininkų g. 3, Tiltų km.

Rykantai 

11.00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Trakų rajono Rykatų UDC

Bijūnai 

10.00 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Trakų rajono Bijūnų UDC

Laukiame Jūsų kartu švęsti laisvę ir bendrystę.

Trakų rajono savivaldybės informacija


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2026 metų biudžetas Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2026 metų biudžetas
Byla dėl Karaimų gatvės Trakuose nutraukta: savivaldybės veiksmai pripažinti pagrįstais Byla dėl Karaimų gatvės Trakuose nutraukta: savivaldybės veiksmai pripažinti pagrįstais
Trakuose – Vytauto Didžiojo apdovanojimai Trakuose – Vytauto Didžiojo apdovanojimai
Trakų rajono savivaldybė stiprina partnerystę su „LTG Link“ Trakų rajono savivaldybė stiprina partnerystę su „LTG Link“

Renginiai

Onuškyje bus teikiama Vasario 16-osios Akto signataro Donato Juozo Malinausko kultūros premija
Kovo 11-osios renginiai Trakų rajone
Trakų viešoji biblioteka kviečia į edukacijas Vilniaus knygų mugėje
Kalba kaip paveldas: kai žodis tampa ryšiu

Kultūra

Onuškyje bus teikiama Vasario 16-osios Akto signataro Donato Juozo Malinausko kultūros premija
Kovo 11-osios renginiai Trakų rajone
Paaiškėjo „Metų knygos rinkimų 2025“ nominantai: laimėtojus rinks skaitytojai Paaiškėjo „Metų knygos rinkimų 2025“ nominantai: laimėtojus rinks skaitytojai
„Lietuviškas baras“

Sveikata

Vakarienė per 30 minučių: patiekalas, kuris patiks net žuvies skeptikams
Psichologinė pagalba skiriama ne tik krizės metu. Ji gali būti naudinga kiekvienam
Pažangi dantų diagnostika Trakuose: ką pacientui suteikia 3D tomografija?
Optimisto diena nenuteikia optimistiškai: daugėja kenčiančių nuo depresijos ir nerimo
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos