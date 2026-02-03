Kaukės magija Užutrakio dvaro sodybos rūmuose

Vasario 13 d. 16:30 val. kviečiame į pirmąjį renginių ciklo KULTŪRA ĮKRAUNA susitikimą Užutrakio dvaro sodybos rūmuose!
Artėjant Užgavėnėms, į kaukes kviečiame pažvelgti kiek kitaip. Lietuviškoje tradicijoje esame pratę prie archajiškų ir triukšmingų Užgavėnių personažų – velniūkščių, raganaičių, įvairiausių gyvūnų pavidalų. Šį kartą pateksime į europietiškų žiemos karnavalų erdvę – aristokratijos ir miestų buržua estetišką ir rafinuotą žiemos pramogų pasaulį, kuriame kaukės buvo ne tik linksmybių, bet ir statuso, socialinių vaidmenų išraiška, kelionių ir plataus akiračio atspindys, subtilus, teatrališkas žaidimas tapatybėmis.
Programa:
PASKAITA | „Kelionės ir jų atspindžiai karnavalų kostiume“
Architektūros istorikas, menotyrininkas dr. Marius Daraškevičius papasakos apie Europos aristokratijos keliones – nuo Vilniaus iki didžiųjų sostinių. Kaip keliavimo mada ir patirtys atsispindėjo karnavaluose – kostiumuose, detalėse, simboliuose?
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS GAMINANTIS KAUKĘ | „Veidai iš praeities: kaukės istorijoje ir šiuolaikiniame pasaulyje“
Istorinio kostiumo rekonstruktorė Eglė Kukytė kvies auditoriją leistis į kelionę per kaukių istoriją – nuo senovės ritualų ir teatro iki šiuolaikinio meno bei karnavalų tradicijų. Edukacijos dalyviai sužinos, kaip skirtingos kultūros naudojo kaukes apeigose ir šventėse bei ką jos simbolizavo. Kiekvienas galės susikurti savo kaukę, pritaikydamas tradicinius motyvus ar kurdamas visiškai unikalų personažą. Tai kūrybiška, patirtinė veikla, jungianti istoriją, meną ir vaizduotę.
Visa tai – Užutrakio dvaro aplinkoje, kur kelionių, istorijos ir estetikos temos suskamba ypač organiškai: čia pati vieta pasakoja apie pasaulio patirčių įkvėptą gyvenimą. Dvaro rūmuose taip pat galėsite aplankyti (ir užuosti!) istoriniams kvapams bei kostiumui skirtas parodas (jų lankymas nemokamas įsigijus bilietą į renginį). Cokoliniame aukšte visą vakarą veiks kavinukė.
Kur? Užutrakio dvaro sodybos rūmai
Kada? Vasario 13 d.
Laikas: 16:30
Bilieto kaina: 10 Eur (įsigyjami prieš renginį rūmų kasoje)
Būtina registracija el. paštu uzutrakiorenginiai@gmail.com. Dalyvių skaičius ribotas.
Renginio trukmė – iki 2 val.
Neleiskite žiemai praeiti be kūrybinio įkvėpimo. Ateikite pasiklausyti, sukurti ir trumpam pasimatuoti kitą veidą! Susitikime, nes kultūra įkrauna!
