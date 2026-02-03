Kaukės magija Užutrakio dvaro sodybos rūmuose

Parašyta: 2026-02-03 | Kategorija: Kultūra, Kvietimai, Naujienos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |

Vasario 13 d. 16:30 val. kviečiame į pirmąjį renginių ciklo KULTŪRA ĮKRAUNA susitikimą Užutrakio dvaro sodybos rūmuose!

Artėjant Užgavėnėms, į kaukes kviečiame pažvelgti kiek kitaip. Lietuviškoje tradicijoje esame pratę prie archajiškų ir triukšmingų Užgavėnių personažų – velniūkščių, raganaičių, įvairiausių gyvūnų pavidalų. Šį kartą pateksime į europietiškų žiemos karnavalų erdvę – aristokratijos ir miestų buržua estetišką ir rafinuotą žiemos pramogų pasaulį, kuriame kaukės buvo ne tik linksmybių, bet ir statuso, socialinių vaidmenų išraiška, kelionių ir plataus akiračio atspindys, subtilus, teatrališkas žaidimas tapatybėmis.

Programa:

PASKAITA | „Kelionės ir jų atspindžiai karnavalų kostiume“

Architektūros istorikas, menotyrininkas dr.  Marius Daraškevičius papasakos apie Europos aristokratijos keliones – nuo Vilniaus iki didžiųjų sostinių. Kaip keliavimo mada ir patirtys atsispindėjo karnavaluose – kostiumuose, detalėse, simboliuose?

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS GAMINANTIS KAUKĘ | „Veidai iš praeities: kaukės istorijoje ir šiuolaikiniame pasaulyje“

Istorinio kostiumo rekonstruktorė Eglė Kukytė kvies auditoriją leistis į kelionę per kaukių istoriją – nuo senovės ritualų ir teatro iki šiuolaikinio meno bei karnavalų tradicijų. Edukacijos dalyviai sužinos, kaip skirtingos kultūros naudojo kaukes apeigose ir šventėse bei ką jos simbolizavo. Kiekvienas galės susikurti savo kaukę, pritaikydamas tradicinius motyvus ar kurdamas visiškai unikalų personažą. Tai kūrybiška, patirtinė veikla, jungianti istoriją, meną ir vaizduotę.

Visa tai – Užutrakio dvaro aplinkoje, kur kelionių, istorijos ir estetikos temos suskamba ypač organiškai: čia pati vieta pasakoja apie pasaulio patirčių įkvėptą gyvenimą. Dvaro rūmuose taip pat galėsite aplankyti (ir užuosti!) istoriniams kvapams bei kostiumui skirtas parodas (jų lankymas nemokamas įsigijus bilietą į renginį). Cokoliniame aukšte visą vakarą veiks kavinukė.

Kur? Užutrakio dvaro sodybos rūmai
Kada? Vasario 13 d.
Laikas: 16:30
Bilieto kaina: 10 Eur (įsigyjami prieš renginį rūmų kasoje)
Būtina registracija el. paštu uzutrakiorenginiai@gmail.com. Dalyvių skaičius ribotas.

Renginio trukmė – iki 2 val.

Neleiskite žiemai praeiti be kūrybinio įkvėpimo. Ateikite pasiklausyti, sukurti ir trumpam pasimatuoti kitą veidą! Susitikime, nes kultūra įkrauna!

TINP inform.


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Vasario mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje
Raginame pasirūpinti savo saugumu ir tinkamai pasiruošti
Sporto apdovanojimai Trakuose
Piešinių konkursas socialinio turizmo tema

Renginiai

Įvyko antroji Etnokultūros asamblėja: kviečia vyti negeroves Užgavėnių metu visoje Lietuvoje
Šaulė A. Zalanskaitė: mokėti naudotis technologijomis dar nereiškia gebėti atpažinti melą
Kaukės magija Užutrakio dvaro sodybos rūmuose
Duetas „Patruliai“ atvyksta į Trakus!

Kultūra

Įvyko antroji Etnokultūros asamblėja: kviečia vyti negeroves Užgavėnių metu visoje Lietuvoje
Šaulė A. Zalanskaitė: mokėti naudotis technologijomis dar nereiškia gebėti atpažinti melą
Lietuvių kalbos pamokas dešimtokams Liana veda be vadovėlių: užduotis rengia pagal klasės gebėjimus
Kaukės magija Užutrakio dvaro sodybos rūmuose

Sveikata

Pažangi dantų diagnostika Trakuose: ką pacientui suteikia 3D tomografija?
Vaistininkas atsako: kuo skiriasi ibuprofeno, paracetamolio ir aspirino veikliosios medžiagos?
Raginame pasirūpinti savo saugumu ir tinkamai pasiruošti
Ekspertė apie paauglių agresiją: „Kalbėjimas apie save jiems dažnai yra visiškai nauja patirtis“
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos