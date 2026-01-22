Karinio mobilumo stiprinimui LTG grupė telkia ministrus, sąjungininkus ir industrijos lyderius

Tankų krova Palemone. LTG nuotr.
Galimybės greitai, sklandžiai ir saugiai perdislokuoti sąjungininkų pajėgas, techniką ir atsargas konflikto atveju, rytinio NATO flango atsparumas, infrastruktūros iššūkiai ir transporto rūšių sąveika – šių klausimų analizei LTG grupė, bendradarbiaudama su Susisiekimo ministerija, telkia aukšto rango ES ir NATO pareigūnus, ministrus bei industrijos lyderius, kurie susiburs tarptautiniame LTG Forume, vasario 17 d., Vilniuje.
ES patvirtintoje Baltojoje knygoje pabrėžiama – karinis mobilumas yra esminis Europos saugumo ir gynybos veiksnys. Rytinio flango valstybės, būdamos pirmojo reagavimo linijoje, turi ypatingą atsakomybę užtikrinti, kad judėjimas per jų teritorijas vyktų sklandžiai ir greitai. Šiame kontekste geležinkeliai išlieka strateginės reikšmės karinio mobilumo stuburu, akcentuoja LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.
„Didelių gabaritų ir sunkiosios karinės technikos – tankų, šarvuočių, artilerijos sistemų – transportavimas geležinkeliu yra patikimiausias, greičiausias ir mažiausiai resursų reikalaujantis sprendimas dideliais atstumais. Lietuvoje jau yra nutiesta europinė vėžė nuo Lenkijos sienos iki Kauno, kurią intensyviai naudoja NATO partneriai, tačiau siekiant užtikrinti šalies ir viso rytinio flango saugumą ir parengtį, to negana – būtina aktyviai investuoti į dvigubos paskirties infrastruktūros vystymą bei stiprinti svarbiausių transporto rūšių sąveiką“, – sako LTG grupės vadovas E. Lazauskas.
Vis dėlto šiuolaikinis karinis mobilumas negali būti grindžiamas tik viena transporto rūšimi. Efektyvi gynyba reikalauja sklandžios pagrindinių transporto rūšių sąveikos – geležinkelių, kelių, jūrų ir oro transporto.
Tik integruotas požiūris leidžia sukurti atsparią ir lanksčią logistikos sistemą, todėl vasarį vyksiančiame tarptautiniame LTG Forume susiburs įvairių sričių ekspertai ir sprendimų priėmėjai, aptarsiantys svarbiausius ES karinio mobilumo koridorių iššūkius ir galimus sprendimo būdus.
Diskusijoje LTG Forume dalyvaus Europos Komisijos narys, atsakingas už gynybą ir kosmosą, Andrius Kubilius, įžvalgomis dalinsis tokie svečiai kaip Europos Komisijos narys, atsakingas už tvarų transportą ir turizmą, Apostolos Tzitzikostas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Ukrainos geležinkelių generalinis direktorius Oleksandr Pertsovskyi, Lenkijos geležinkelių (PKP S.A.) generalinis direktorius Alan Beroud, Europos Komisijos Gynybos pramonės ir kosmoso generalinio direktorato (DEFIS) Ukrainos paramos ir karinio mobilumo padalinio vadovas Arūnas Vinčiūnas, finansų viceministras Januš Kizenevič, ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas ir kiti.
