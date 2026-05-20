J. Zailskienė: paramai būstui įsigyti papildomai skiriami 5 mln. eurų

2026-05-202026-05-20
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) papildomai skiria 5 mln. eurų valstybės paramai būstui įsigyti. Tai reiškia, kad gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir (ar) subsidiją galės gauti dar daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną.

Paramai būstui įsigyti mažas pajamas turintiems gyventojams iš pradžių buvo numatyta skirti apie 5,6 mln. eurų. Papildomai skyrus dar 5 mln. eurų, bendra suma išauga iki 10,6 mln. eurų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pabrėžia, kad valstybės parama pirmajam būstui įsigyti yra svarbi priemonė, stiprinanti šeimų finansinį saugumą.

Matome, kad valstybės parama pirmajam būstui žmonėms yra labai reikalinga. Didelis gyventojų aktyvumas parodė, kad poreikis yra didelis, todėl priėmėme sprendimą skirti papildomų lėšų, kad daugiau šeimų galėtų pasinaudoti šia galimybe“, – sako ministrė J. Zailskienė.

Savivaldybės jau netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus. Gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą, rezultatus bus informuoti savivaldybės pranešimu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

