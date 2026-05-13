Gyventojai kviečiami savo jėgas išbandyti Pilietiškumo egzamine

Gegužės 14 d. Lietuvoje minima Pilietinio pasipriešinimo diena pabrėžia visuomenės vaidmenį valstybės gynyboje. Ši data primena, kad saugumas prasideda nuo vieningų, atsparių ir atsakingų piliečių, žinančių savo šalies istoriją, suprantančių valstybės veikimo principus ir pasirengusių veikti dieną „X“.
Šia proga gyventojai kviečiami savo jėgas išbandyti tradiciniame Pilietiškumo egzamine. Nuotoliniu būdu rengiamas egzaminas – tai galimybė pasitikrinti žinias apie visuotinę gynybą, pilietiškumą ir Lietuvos istoriją, o kartu geriau suprasti savo vaidmenį valstybės gyvenime.
Registracija jau prasidėjo
Jau trečią kartą Krašto apsaugos ministerijos kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM organizuojamame Pilietiškumo egzamine kviečiami dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai – nepriklausomai nuo amžiaus, gyvenantys Lietuvoje ir už jos ribų.
Registracija vyksta svetainėje pilietiskumoegzaminas.lt, o pasitikrinti žinias bus galima gegužės 14 d. nuo 8.00 iki 18.00 val. Numatoma egzamino trukmė – 40 minučių, dalyviai galės savarankiškai pasirinkti jiems patogų užduočių atlikimo laiką.
„Visuomenės stiprybės pagrindą kuria atspari, pasirengusi ir pilietiška visuomenė, jungianti asmeninę atsakomybę prieš bendruomenę prisiimančius gyventojus. Šią atsakomybę žadina glaudus žmogaus santykis su savo valstybe – per istorijos, šalies veikimo principų pažinimą bei žinias, kaip kiekvienas gali prisidėti prie šalies stiprinimo. Pilietiškumo egzaminas kviečia kiekvieną visuomenės narį pasitikrinti šias žinias ir kryptingai jas stiprinti“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Egzamino dalyviai bus suskirstyti į keturias kategorijas: vyresniųjų klasių moksleivius (15–19 m.), studentus, užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius ir kitus pilnamečius visuomenės narius. Egzaminą sudarys 30–40 uždarų klausimų su pateiktais galimų atsakymų variantais ir 1–2 atviri klausimai. Klausimai apims plačias kiekvienam piliečiui svarbias temas – nuo istorijos ir pilietiškumo principų iki informacinio raštingumo bei hibridinių grėsmių.
Šiemet laukiama rekordinio dalyvių skaičiaus
Praėjusiais metais Pilietiškumo egzamine savo žinias pasitikrino daugiau nei 8 tūkst. tautiečių. Net 75 proc. egzamino dalyvių įveikė 20 ir daugiau klausimų. Nors didžiausią aktyvumą rodė vyresnių klasių moksleiviai, geriausias žinias pilietiškumo srityje demonstravo plačiajai visuomenės grupei save priskyrę egzamino dalyviai.
Gyventojų įsitraukimas rodo, kad pilietiškumo žinios svarbios ir aktualios įvairioms visuomenės grupėms.
„Sąmoninga visuomenė yra stipriausia valstybės gynybos linija. Todėl svarbu ne tik stiprinti žinias, bet ir ugdyti kritinį mąstymą bei gebėjimą atsakingai veikti krizės metu. Pilietiškumo egzaminas nėra tik žinių patikrinimas – tai svarbus žingsnis kuriant atsparesnę visuomenę“, – teigia Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis.
Geriausiai pasirodžiusių dalyvių laukia prizai
Pasibaigus egzaminui, kiekvienoje grupėje bus išrinkti trys geriausiai pasirodę ir daugiausiai klausimų teisingai atsakę dalyviai. Esant vienodam rezultatui tam tikroje tikslinėje grupėje, papildomai bus vertinamas egzamino sprendimo laikas ir pateiktas atsakymas į atvirą klausimą.
Komisija egzamino atsakymus įvertins per savaitę nuo egzamino dienos, o su nugalėtojais organizatoriai susisieks asmeniškai.
Geriausiai pasirodžiusių dalyvių laukia prizai: pirmųjų vietų laimėtojams atiteks išmanieji laikrodžiai, antrųjų – elektroninės skaityklės, o trečiųjų – kuprinės su pradiniu išgyvenimo rinkiniu. Apdovanojimų ceremonija planuojama gegužės pabaigoje, Vilniuje.
Pilietiškumo egzamino partneriai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Lietuvos šaulių sąjunga, Vilniaus universitetas, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA). Informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.
