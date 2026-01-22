Jau sausio 22–23 dienomis LITEXPO vyks didžiausia studijų paroda STUDIJOS & KARJERA LIETUVOJE 2026!
Dažnai tėvai svajoja, kad jų vaikai pasirinks mediciną, teisę ar IT, bet tikrasis kelias turi atitikti tavo norus, tikslus ir svajones. Parodoje kviečiame atrasti, kas tinka būtent TAU – nes tik tada mokslas ir karjera tampa prasmingi.
Čia rasi viską, ko gali prireikti apsisprendžiant: nuo aukštojo ir profesinio mokymo programų iki karjeros konsultacijų, savanorystės galimybių bei pranešimų, kurie padės priimti sprendimą pagal save.
Parodos programa: https://bit.ly/SK2026-programa
Bilietus grupėms galite įsigyti čia: https://forms.gle/M4JKia2aowWPjnM89
Parodoje laukia:
-
STUDIJŲ ERDVĖ (5 salė) – universitetai, kolegijos, profesinės mokyklos ir edukacinės organizacijos. Čia apie studijų pasaulį galėsi sužinoti iš pirmų lūpų.
-
️ PROFESINĖ ERDVĖ (4 salė) – susipažink su Lietuvos policija, priešgaisrinės saugos tarnyba bei kitomis valstybės institucijomis. Gal atrasi pašaukimą čia?
-
PAŽINIMO IR POILSIO ERDVĖ (3 salė) – susipažink su universitetų kolektyvais, atrask savanorystės galimybes, ženk pirmus karjeros žingsnius ir praleisk laiką poilsio zonoje.
-
Pranešimai (3 ir 5.1, 5.1 A, 5.2, 5.3 salės) – nuo praktinių patarimų, kaip suvaldyti egzaminų stresą, iki įkvepiančių istorijų apie studijas, karjerą ir pirmuosius profesinius žingsnius.
-
Sausio 22 d. 11:30 val. ATIDARYMAS VU pučiamųjų orkestras „Oktava“, vadovas Donatas Viaževičius kartu su VU Lindihopo šokių grupe, vadovė Teresė Gritėnienė!
- Galimybės keičiantiems ar pradedantiems savo karjeros kelią.
Parodoje susipažinsite su:
- Lina Talžūnaite – sausio 23 d. 12:45–13:15, 3-ioje salėje, išgirskite apie socialinių tinklų turinio kūrimą iš Linos Talžūnaitės.
- Nerijumi Trilikausku XKHEN – sausio 22 d. ateik į XKHEN Street Dance workshop’ą ir šokio žingsneliu pajudėk savo karjeros link!!
- Džiunglių žmogumi – Gerardas Paškevičius, nuo vaikystės egzotiškais gyvūnais susižavėjęs herpetologas, šiandien gariau už bet ką pažįsta gyvačių pasaulį. Jį ir jo mylimus gyvūnus sausio 22 d.rasite LITEXPO 5 salės antrame aukšte, greta konferencijų centro.
- Jokūbu Širvinsku – o gal domina mokytojo karjera? Sausio 23 d. 11:35 val., 3-ioje salėje Jokūbas Širvinskas papasakos kaip atsidūrė mokytojo kėdėje.
- Vladyslav Rohachevskyi – medicinos gydytojas iš Ukrainos, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Lietuvoje. Sausio 23 d. dalyvaukite diskusijoje apie gydytojo specialybę ir jos specifikas.
MOKYTOJŲ KAMBARYS
Parodoje Jūsų ir vėl lauks Mokytojų kambarys (3 salės balkone) – specialiai pedagogams skirta jauki poilsio zona. Čia galėsite trumpam stabtelėti, atsikvėpti ir pasimėgauti malonia aplinka.
Ką rasite Mokytojų kambaryje:
- LINEŠA seminarai – pedagogų kvalifikacijai kelti skirti seminarai, tokiomis temomis kaip: mokinių motyvacija ir karjeros kryptys, asmeninis efektyvumas, inovacijos ir bendravimas šiuolaikinėje klasėje. Užsiėmimų dalyviams bus išduodamos kvalifikacijos tobulinimo pažymos.
- Kava, arbata ir desertai – nedidelė pertraukėlė su šiltu gėrimu ir saldžiu užkandžiu gerai nuotaikai palaikyti.
- Masažinės kėdės – galimybė pailsinti nugarą ir atsipalaiduoti.
- Erdvė pokalbiams – jauki vieta pasikalbėti su kolegomis ar užmegzti naujų pažinčių.
- Ramesnė aplinka – nedidelis atokvėpis nuo parodos šurmulio.
- Specialūs pranešimai – miškų terapija.
LINEŠA seminarų temos:
Praktinis užsiėmimas „MUKIS + DI: integruotos karjeros pamokos simuliacija”
Atraskite, kaip DI ir MUKIS gali tapti jūsų kūrybiniais partneriais kuriant šiuolaikiškas, mokinių smalsumą žadinančias karjeros pamokas. Kviečiame mokytojus ir karjeros specialistus, dirbančius su 9-12 kl. mokiniais, į dinamišką 1 valandos praktinį užsiėmimą, kuriame gyvai išbandysime, kaip dirbtinio intelekto įrankiai ir Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema (MUKIS) leidžia greitai ir įtraukiai suprojektuoti integruotą karjeros pamoką. Dalyviai kurs ir išbandys netradicinę, į bendrojo ugdymo dalykus integruojamą ugdymo karjerai veiklą, kurioje mokiniai tyrinėja savarankiškai, o mokytojas veikia kaip mentorius, padedantis jiems suprasti ir kryptingai ugdytis ateičiai reikalingas kompetencijas.
Mokymai „Psichologinės motyvavimo strategijos dirbant su paaugliais” karjeros specialistams, klasės auklėtojams
Mokymų tikslas – suteikti greitai pritaikomus, psichologiškai pagrįstus ir realiose situacijose veiksmingus patarimus, kurie padėtų specialistams kurti konstruktyvų ryšį su paaugliais, skatinti jų vidinę motyvaciją ir didinti įsitraukimą į ugdymo bei karjeros planavimo procesus. Per 1 val. 30 min. dalyviai susipažins su pagrindiniais psichologiniais paauglių motyvacijos veiksniais, jų elgesio ir mokymosi įsitraukimo ypatumais bei dažniausiai pasitaikančiais motyvacijos iššūkiais. Mokymuose akcentuojamos praktinės strategijos, tokios kaip trumpi įgalinantys dialogai, savidisciplinos principų taikymas kasdienėse situacijose, pozityvaus ir aiškaus grįžtamojo ryšio formulavimas, tikslų išsikėlimo metodai ir įsitraukimą skatinančios komunikacijos technikos. Dalyviai išbandys konkrečius motyvavimo žingsnius, kuriuos galima taikyti iš karto dirbant su skirtingo tipo paaugliais – tiek motyvuotais, tiek vengiančiais atsakomybės ar stokojančiais pasitikėjimo savimi.
Dirbtuvės „Mokytojo emocinė gerovė: 1 min. pratimai balansui ir ilgalaikei energijai“
Šių 1,5 val. dirbtuvių metu mokytojai susipažins ir išbandys, kaip kasdien patiriamas emocijas, įtampą ir stresą paversti vidine energija, kuri padeda, o ne sekina. Praktinėje sesijoje pristatomi emocinio lankstumo principai ir greitosios pagalbos metodai, kuriuos galima pritaikyti bet kuriuo momentu – klasėje, pertraukų metu ar po intensyvios dienos. Dalyviai išbandys: 40 sek. nuotaikos pakeitimo techniką, 21 sek. galvos skausmo sumažinimo būdą, 30 sek. viso kūno atpalaidavimo metodą ir kitas 1 min. mikropraktikas emociniam balansui grąžinti. Dirbtuvės padės suprasti, kad streso išvengti neįmanoma – tačiau įmanoma jį nukreipti taip, kad jis taptų ilgalaikės energijos šaltiniu, o ne nuovargio priežastimi.
Apsilankykite ir įsitikinkite, kad net ir intensyvioje parodos dienoje galima atrasti ramybės kampelį, skirtą būtent Jums.
LITEXPO inform.