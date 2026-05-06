Dešimtokams prasideda Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)

Gegužės 7 d. vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, gegužės 13 d. – matematikos, o gegužės 19 d. – tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas.

Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. PUPP yra privalomas visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkėlimui į aukštesnę klasę. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, PUPP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkst. dešimtokų.

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP sudarys trys dalys: teksto supratimas, kalbos vartojimas ir teksto kūrimas, o matematikos PUPP – 30–35 uždaviniai. PUPP užduotys rengiamos remiantis tik 9–10 klasių ugdymo turiniu, atsižvelgiant į tai, koks turinys yra išeitas iki patikrinimo datos.

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP trukmė – 180 min. Jei mokinys pirmą ir antrą dalis atliks greičiau, likusį laiką galės skirti trečiai – teksto kūrimo – daliai. Ir visam patikrinimui, ir atskiroms dalims skirtą laiką mokiniai galės stebėti atskiruose laikrodžiuose testavimo aplinkoje. Matematikos PUPP užduočiai atlikti skirta 150 min.

Maksimali galima taškų suma  iš lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo yra 60 taškų ir  iš matematikos patikrinimo – 50 taškų.

Ruošdamiesi PUPP, mokiniai gali naudotis Nacionalinės švietimo agentūros parengtomis atmintinėmis, kuriose pateikiama svarbiausia informacija apie kiekvieną patikrinimą, savarankiškai atlikti ankstesnių metų PUPP užduotis, kurios prieinamos elektroninėje testavimo sistemoje BETA. Čia jie taip pat ras ir šių metų bandomojo matematikos PUPP užduotį.

Su elektroninės testavimo sistemos aplinka, jos funkcionalumais mokiniai gali susipažinti specialiai parengtame vaizdo klipe. Taip pat gali peržiūrėti NŠA surengtos nuotolinės konsultacijos apie pasirengimą matematikos PUPP vaizdo įrašą.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie PUPP mokiniai ir jų tėvai gali rasti Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje (DUK).

Per PUPP nepasiekę slenkstinio lygio, mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje PUPP sesijoje birželį.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagal pedagoginių psichologinių tarnybų individualias rekomendacijas pasiekimų patikrinimų vykdymas pritaikytas pratęsiant patikrinimui skirtą laiką. Be to, šiems mokiniams dalis lietuvių kalbos ir literatūros PUPP užduoties bus pritaikyta suteikiant galimybę naudotis teksto įgarsinimo funkcija. Jiems turi būti skirtos ausinės, kuriomis turi pasirūpinti mokykla.

Nacionalinės švietimo agentūros inf.

