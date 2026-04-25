Dalintis gera 😊

Nuoširdžiai dėkojame Trakų rajono gyventojams, kurie prisidėjo prie organizuotos „Maisto banko“ akcijos, kurios metu buvo renkami maisto produktai stokojantiems.
Jūsų gerumas, supratingumas ir noras padėti sunkiau gyvenantiems žmonėms dar kartą įrodė, kad bendruomeniškumas Trakų krašte yra gyvas ir stiprus. Kiekvienas paaukotas produktas – tai ne tik parama, bet ir žinia, kad niekas nėra pamirštas.
Dėkojame visiems savanoriams, aukotojams ir prisidėjusiems prie akcijos organizavimo. Jūsų dėka galime suteikti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
Su pagarba ir dėkingumu
VŠĮ Trakų Neįgaliųjų Užimtumo Centras
