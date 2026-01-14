Būsto pritaikymas asmenims su negalia

Iki š. m. vasario 1 d. kviečiame teikti prašymus dėl būsto pritaikymo asmenims su negalia 2026 m. Ši data nustatyta Trakų rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo komisijos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. BP-7.
Pateikus dokumentus po vasario 1 d., būsto pritaikymo darbus Trakų rajono savivaldybės administracija organizuos kitais metais, t. y. 2027 m.
Raginame visus, kuriems reikia palengvinti savo kasdienį gyvenimą, kreiptis dėl būsto ir (ar) aplinkos pritaikymo į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, pateikti dokumentus adresu Birutės g. 28, Trakai.
Dokumentus galite pateikti atvykę į skyrių, atsiųsti paštu arba perduoti savo seniūnijos socialiniam darbuotojui.
Telefonas pasiteirauti +370 670 77 305, el. p. galina.bartkeviciene@trakai.lt.
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus informacija