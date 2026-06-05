Gyvenimas, Kvietimai, Laisvalaikis, Naujienos, Pramogos, Trakai

„Auksinio proto“ vasaros lygoje – netikėti žaidėjų pogrupiai ir daug sportinio azarto

2026-06-052026-06-05
0
 
„Auksinio proto“ vasaros lygoje – netikėti žaidėjų pogrupiai ir daug sportinio azarto
Andrius Tapinas ir Arūnas Valinskas. Vyginto Skaraičio nuotr.

 

Fantastiškai reguliarųjį sezoną baigęs LRT TELEVIZIJOS intelektinis žaidimas „Auksinis protas“ žiūrovus prie ekranų kvies ir vasarą. Jau šiandien, birželio 5-ąją, prasideda „Auksinio proto“ vasaros lyga, pilna sportinės dvasios, azarto ir, žinoma, įtemptų protų kovų.

Atrodo, tik praėjusią savaitę rekordiniais reitingais ir nuostabiu superfinalu baigėme „Auksinio proto“ sezoną, o šią savaitę vėl viskas iš pradžių – startuoja „Auksinio proto“ vasaros lyga. Jei lakštingala negali nečiulbėti, tai mes su Andriumi negalime tingėti. Kiekvieną penktadienį mūsų žiūrovų lauks atkaklios kovos penkiuose labai įdomiuose
pogrupiuose. Jau dabar niekas neabejoja, kad du svarbiausi šios vasaros įvykiai bus pasaulio futbolo čempionatas ir „Auksinio proto“ vasaros lyga. Įdomu, kuris žiūrimesnis?“ – intriguoja žaidimo vedėjas ir prodiuseris Arūnas Valinskas.

Populiariausias Lietuvoje intelektinis žaidimas vasarišku formatu ekranuose pasirodys jau septintus metus ir kaskart jo kūrėjai nustebina pristatydami dalyvių pogrupius. Šįkart jų bus penki. Pirmą kartą į žinių ir sėkmės akistatą stos žmonos prieš vyrus, tradiciškai eteryje pamatysime besirungiančius jaunuosius „Tūkstantmečio vaikų“ alumnus. Eteryje užvirs ir „Auksinio proto“ veteranų pogrupio kova. Daug netikėtumų žada ir iš skirtingų Lietuvos vietovių atkeliavusių bibliotekininkų pogrupis.

Mes su Arūnu taip pat nusprendėme svetimomis rankomis išsiaškinti, kuris iš mūsų yra kietesnis. Pirmą kartą žaidimo istorijoje įvyks trijų Andrių ir trijų Arūnų priešprieša. Aš įsitikinęs, kad laimės Andrius“, – laukdamas intriguojančių žaidimų sako „Auksinio proto“ vedėjas Andrius Tapinas.

Visi pogrupiai eteryje sužais po du žaidimus, tad pergalė viename dar toli gražu neužtikrina vietos vasariško „Auksinio proto“ finale. Bus tikrai karšta – ne tik už lango, bet ir televizijos ekranuose.

Auksinio proto“ vasaros lyga – penktadieniais 21.00 val. per LRT TELEVIZIJĄ.

Žymos: ,

Palikite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Trakuose įvyko V Lietuvos etnožaidynės

Trakai vasarą pasitiko griausmingai: tūkstantinė eisena, kibinų rekordas ir šviesų misterija ant vandens

Pasveikintos ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanotos Mamos

Keičiasi santuokų registravimo vieta Trakuose

Renginiai

Šį sekmadienį – „Dainų dainelės“ laureatų koncertas: geriausių šalies jaunųjų dainininkų pasirodymus tiesiogiai transliuos LRT

Trakuose įvyko V Lietuvos etnožaidynės

Trakai vasarą pasitiko griausmingai: tūkstantinė eisena, kibinų rekordas ir šviesų misterija ant vandens

Kviečiame kartu paminėti Tėvo dieną!

Kultūra

Šį sekmadienį – „Dainų dainelės“ laureatų koncertas: geriausių šalies jaunųjų dainininkų pasirodymus tiesiogiai transliuos LRT

Trakuose įvyko V Lietuvos etnožaidynės

Kviečiame tėvelius kartu su vaikais užsukti į artimiausią bibliotekos padalinį ir išsirinkti patinkančią kuprinėlę

Trakai vasarą pasitiko griausmingai: tūkstantinė eisena, kibinų rekordas ir šviesų misterija ant vandens

Sveikata

Ekspertai ragina senjorus gyventi fiziškai aktyvų gyvenimą: tai vienas iš būdų kovoti su lėtinėmis ligomis

Gavote teigiamą alergijos tyrimo rezultatą? Neskubėkite atsisakyti mėgstamų produktų

Informacija apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę

Tatuiruotės neša savas rizikas: ar tikrai apie jas žinojote?