„Auksinio proto“ vasaros lygoje – netikėti žaidėjų pogrupiai ir daug sportinio azarto

Fantastiškai reguliarųjį sezoną baigęs LRT TELEVIZIJOS intelektinis žaidimas „Auksinis protas“ žiūrovus prie ekranų kvies ir vasarą. Jau šiandien, birželio 5-ąją, prasideda „Auksinio proto“ vasaros lyga, pilna sportinės dvasios, azarto ir, žinoma, įtemptų protų kovų.
„Atrodo, tik praėjusią savaitę rekordiniais reitingais ir nuostabiu superfinalu baigėme „Auksinio proto“ sezoną, o šią savaitę vėl viskas iš pradžių – startuoja „Auksinio proto“ vasaros lyga. Jei lakštingala negali nečiulbėti, tai mes su Andriumi negalime tingėti. Kiekvieną penktadienį mūsų žiūrovų lauks atkaklios kovos penkiuose labai įdomiuose
pogrupiuose. Jau dabar niekas neabejoja, kad du svarbiausi šios vasaros įvykiai bus pasaulio futbolo čempionatas ir „Auksinio proto“ vasaros lyga. Įdomu, kuris žiūrimesnis?“ – intriguoja žaidimo vedėjas ir prodiuseris Arūnas Valinskas.
Populiariausias Lietuvoje intelektinis žaidimas vasarišku formatu ekranuose pasirodys jau septintus metus ir kaskart jo kūrėjai nustebina pristatydami dalyvių pogrupius. Šįkart jų bus penki. Pirmą kartą į žinių ir sėkmės akistatą stos žmonos prieš vyrus, tradiciškai eteryje pamatysime besirungiančius jaunuosius „Tūkstantmečio vaikų“ alumnus. Eteryje užvirs ir „Auksinio proto“ veteranų pogrupio kova. Daug netikėtumų žada ir iš skirtingų Lietuvos vietovių atkeliavusių bibliotekininkų pogrupis.
„Mes su Arūnu taip pat nusprendėme svetimomis rankomis išsiaškinti, kuris iš mūsų yra kietesnis. Pirmą kartą žaidimo istorijoje įvyks trijų Andrių ir trijų Arūnų priešprieša. Aš įsitikinęs, kad laimės Andrius“, – laukdamas intriguojančių žaidimų sako „Auksinio proto“ vedėjas Andrius Tapinas.
Visi pogrupiai eteryje sužais po du žaidimus, tad pergalė viename dar toli gražu neužtikrina vietos vasariško „Auksinio proto“ finale. Bus tikrai karšta – ne tik už lango, bet ir televizijos ekranuose.
„Auksinio proto“ vasaros lyga – penktadieniais 21.00 val. per LRT TELEVIZIJĄ.
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