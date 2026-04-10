2026-04-10
 Pranešimas spaudai
Aštuoniolikmečiams jaunuoliams suteikiama galimybė nemokamai susipažinti su Europa keliaujant traukiniais

Europos Komisija paskelbė apie naują „DiscoverEU” registracijos etapą, kuriuo tūkstančiams aštuoniolikmečių jaunuolių suteikiama galimybė nemokamai susipažinti su Europa keliaujant traukiniais. Registruotis galima iki 2026 m. balandžio 22 d. 13.00 val. Lietuvos laiku.

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega sakė: „DiscoverEU” iniciatyva daugeliui dalyvių tampa pirmu žingsniu į suaugusio žmogaus gyvenimą – dažnai tai ir pirma savarankiška kelionė po Europą. Šiemet net 255 jaunuoliai iš Lietuvos turės galimybę iš arti įsitikinti, kad visa Europa yra jų namai. Kviečiu visus 18-mečius nepraleisti progos ir pasinaudoti šia galimybe.”

 

Iš viso bus išdalinta 40 000 kelionės bilietų. Bilietus laimėję jaunuoliai galės iki 30 dienų keliauti traukiniais laikotarpiu nuo 2026 m. liepos 1 d. iki 2027 m. rugsėjo 30 d. Registruotis gali nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d. gimę jaunuoliai. Registruodamiesi jie turi atsakyti į penkis klausimus apie ES ir vieną papildomą klausimą Europos jaunimo portale. Europos Komisija pasiūlys kelionės bilietus kandidatams pagal jų eiliškumą, kol bus išdalyti visi bilietai.

 

Konkurse gali dalyvauti jaunuoliai iš Europos Sąjungos ir programos „Erasmus+” asocijuotųjų šalių, t. y. Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos ir Turkijos. Gavusieji bilietus galės susidaryti savo maršrutus ar pasisemti įkvėpimo iš siūlomų maršrutų, pavyzdžiui, „DiscoverEU” kultūros maršruto, kuriame derinamos įvairios kultūros vietovės, daugiausia dėmesio skiriant architektūrai, muzikai, vaizduojamajam menui, teatrui, madai ir dizainui.

 

Dalyviai gaus ne tik kelionės bilietą, bet ir nuolaidų kortelę su dešimtimis tūkstančių nuolaidų viešajam transportui, kultūrai, apgyvendinimui, maistui, sportui ir kitoms paslaugoms atitinkamose šalyse. Jie taip pat gali dalyvauti informaciniuose susitikimuose prieš išvykimą ir „DiscoverEU Meet-ups”, kuriuose gali susitikti su kitais keliautojais ir daugiau sužinoti apie ES.

 

Pagal iniciatyvą „DiscoverEU” dalyviams, turintiems negalią, sveikatos sutrikimų arba kilusiems iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos, teikiama papildoma parama. Tai gali būti galimybė keliauti su lydinčiais asmenimis arba galimybė gauti papildomą finansavimą pagal „DiscoverEU” įtraukties veiksmus.

 

Iniciatyva „DiscoverEU” skatinamos tvarios kelionės geležinkeliu, tačiau jaunimui iš salų, atokiausių regionų, užjūrio šalių ir teritorijų, atokių vietovių gali būti taikoma speciali tvarka.

 

Pagrindiniai faktai

 

2018 m. birželio mėn. Europos Parlamento prašymu Europos Komisija pradėjo įgyvendinti „DiscoverEU”. Ši iniciatyva suteikia jaunimui galimybę geriau suprasti kitas kultūras, Europos istoriją ir pagerinti užsienio kalbos įgūdžius. Tai yra 2021–2027 m. programos „Erasmus+” dalis.

 

Nuo 2018 m. dėl 431 931 kelionės bilietų registravosi daugiau kaip 1,9 mln. kandidatų. Naujausioje apklausoje po kelionės 72 proc. dalyvių nurodė, kad tai buvo pirmas kartas, kai jie traukiniais išvyko iš savo gyvenamosios šalies. Daugiau nei du trečdaliai sakė, kad be iniciatyvos „DiscoverEU” už kelionės bilietus jie nebūtų galėję susimokėti.

 

Dalyviai kviečiami tapti „DiscoverEU” ambasadoriais ir prisijungti prie oficialios #„DiscoverEU” grupės, kad galėtų pasidalyti patirtimi ir patarimais.

 

